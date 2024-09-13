Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли 16 960 человек в зоне спецоперации
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю составили до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что за неделю были сбиты девять ракет ATACMS и 433 беспилотника, в том числе 237 вне зоны специальной военной операции. Кроме того, в результате ударов российской армии были поражены пункты временной дислокации наемников и нацформирований.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что благодаря хорошему продвижению российской армии на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение ДНР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru