Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли 16 960 человек в зоне спецоперации

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю составили до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что за неделю были сбиты девять ракет ATACMS и 433 беспилотника, в том числе 237 вне зоны специальной военной операции. Кроме того, в результате ударов российской армии были поражены пункты временной дислокации наемников и нацформирований.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что благодаря хорошему продвижению российской армии на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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