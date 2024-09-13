Отмечается, что за неделю были сбиты девять ракет ATACMS и 433 беспилотника, в том числе 237 вне зоны специальной военной операции. Кроме того, в результате ударов российской армии были поражены пункты временной дислокации наемников и нацформирований.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что благодаря хорошему продвижению российской армии на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение ДНР, передает «Радиоточка НСН».

