Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Российские войска продолжают удерживать инициативу на донецком направлении и успешно взламывать оборону противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что подразделения российской армии освободили населённый пункт Лисичное в Донецкой народной республике.

«Установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка... населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», - заключили в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что за прошедшую неделю на данном направлении Вооружённые силы РФ освободили Тимофеевку и Веселое, а всего в июле - 19 населенных пунктов ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ между Дзержинском (Торецком) и поселком Новгородское (Нью-Йорком) оказалась в оперативном окружении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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