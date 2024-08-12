В сообщении говорится, что подразделения российской армии освободили населённый пункт Лисичное в Донецкой народной республике.

«Установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка... населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», - заключили в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что за прошедшую неделю на данном направлении Вооружённые силы РФ освободили Тимофеевку и Веселое, а всего в июле - 19 населенных пунктов ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ между Дзержинском (Торецком) и поселком Новгородское (Нью-Йорком) оказалась в оперативном окружении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

