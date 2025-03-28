Российские войска освободили Гоголевку в Курской области
28 марта 202512:58
Село Гоголевка в Суджанском районе Курской области было освобождено российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что населённый пункт в ходе наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Север».
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», - добавили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия взяла под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru