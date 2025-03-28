Российские войска освободили Гоголевку в Курской области

Село Гоголевка в Суджанском районе Курской области было освобождено российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»

В сообщении говорится, что населённый пункт в ходе наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Север».

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», - добавили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия взяла под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
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