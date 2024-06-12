Министр обороны и глава Генштаба доложили Путину о ходе СВО
Президент Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны... начальник Генштаба... командующие войсками округов, они же командующие группировками», — отметил представитель Кремля.
Участники встречи доложили президенту о ходе специальной военной операции и планах по продолжению боевых действий. Затем Путин провел отдельные встречи с участниками совещания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru