Министр обороны и глава Генштаба доложили Путину о ходе СВО

Президент Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны... начальник Генштаба... командующие войсками округов, они же командующие группировками», — отметил представитель Кремля.

Участники встречи доложили президенту о ходе специальной военной операции и планах по продолжению боевых действий. Затем Путин провел отдельные встречи с участниками совещания.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияГенштаб ВС РФМинобороныДмитрий ПесковВладимир Путин

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