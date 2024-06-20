Российские военные за сутки сбили 74 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Славянске-на-Кубани при атаке беспилотника погибла женщина

Также в ведомстве указали, что за сутки был уничтожен 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 008 беспилотных летательных аппаратов», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотники ВСУ атаковали пять населённых пунктов региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМинобороны РФВСУПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры