Российские военные за сутки сбили 74 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также в ведомстве указали, что за сутки был уничтожен 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 008 беспилотных летательных аппаратов», - отметили в министерстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотники ВСУ атаковали пять населённых пунктов региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru