Российские военные за сутки пресекли четыре атаки ВСУ в районе Соледара
Военнослужащие 200-й бригады «Южной» группировки войск за сутки пресекли четыре атаки ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил агентству разведчик с позывным «Вжик», в течение полутора недель противник предпринимал «масштабные накаты», накапливая силы и действуя с тяжелой техникой и артподготовкой. Боец отметил, что ВСУ используют танки и бронетехнику. Во время недавнего наката на российские позиции были уничтожены две боевые машины пехоты противника, подбит многоцелевой транспортер (МТЛБ).
Кроме того, российские военные ликвидировали танк ВСУ в ответ на атаку со стороны украинских сил.
В течение суток бойцы армии России пресекли четыре попытки украинских войск закрепиться на участке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru