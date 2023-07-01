Российские военные за сутки пресекли четыре атаки ВСУ в районе Соледара

Как сообщил агентству разведчик с позывным «Вжик», в течение полутора недель противник предпринимал «масштабные накаты», накапливая силы и действуя с тяжелой техникой и артподготовкой. Боец отметил, что ВСУ используют танки и бронетехнику. Во время недавнего наката на российские позиции были уничтожены две боевые машины пехоты противника, подбит многоцелевой транспортер (МТЛБ).

Кроме того, российские военные ликвидировали танк ВСУ в ответ на атаку со стороны украинских сил.

В течение суток бойцы армии России пресекли четыре попытки украинских войск закрепиться на участке.

