Под Курском морпехи ЧФ взяли в плен 19 украинских диверсантов

По данным собеседника агентства, российские бойцы захватили солдат противника у населенного пункта Ольговка. Всего в плен попали 19 военнослужащих ВСУ, они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военные начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области, напоминает Ura.ru.

