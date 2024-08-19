Под Курском морпехи ЧФ взяли в плен 19 украинских диверсантов

Морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота РФ взяли в плен украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отечественного силового ведомства.

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По данным собеседника агентства, российские бойцы захватили солдат противника у населенного пункта Ольговка. Всего в плен попали 19 военнослужащих ВСУ, они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военные начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеВСУВооруженные Силы РФКурская Область

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