Под Курском морпехи ЧФ взяли в плен 19 украинских диверсантов
Морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота РФ взяли в плен украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отечественного силового ведомства.
По данным собеседника агентства, российские бойцы захватили солдат противника у населенного пункта Ольговка. Всего в плен попали 19 военнослужащих ВСУ, они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военные начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области, напоминает Ura.ru.
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