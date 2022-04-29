Российские военные уничтожили завод по производству ракет в Киеве
Российские Воздушно-космические высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Также российские военные вывели из строя три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное, удары были нанесены ракетами большой дальности морского базирования «Калибр»
Кроме того, ВКС поразили десять украинских военных объектов, в том числе склад боеприпасов в районе Ильичевки.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское», — добавил Конашенков.
Ракетные войска за ночь нанесли удары по 13 военным объектам противника, в частности, уничтожили пусковую установку вместе c боевым расчетом ракетного комплекса «Точка-У» в районе села Гороховское, которая накануне атаковала жилые кварталы в Херсоне, пишет Ura.ru.
Кроме того, Конашенков сообщил, что артиллерия в течение ночи выполнила 975 огневых задач, уничтожив более 280 украинских силовиков и 38 единиц техники.
Также средства ПВО сбили 13 беспилотников противника в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и реактивный снаряд установки залпового огня «Смерч» в районе Каменки.
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