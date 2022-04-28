Киев подвергся ракетному удару в момент визита генсека ООН. Видео

Столица Украины подверглась ракетному удару во время визита в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Накануне Гутерриш провёл в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По предварительным данным, удар нанесен по расположению оборонного завода «Артём». Кроме того, мэр Киева Владимир Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе. В сети появилось видео крылатой ракеты на подлёте к украинской столице.