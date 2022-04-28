Киев подвергся ракетному удару в момент визита генсека ООН. Видео
Столица Украины подверглась ракетному удару во время визита в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Накануне Гутерриш провёл в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
По предварительным данным, удар нанесен по расположению оборонного завода «Артём». Кроме того, мэр Киева Владимир Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе. В сети появилось видео крылатой ракеты на подлёте к украинской столице.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ракетный удар по Киеву в момент визита Гутерриша и Петкова «гнусным актом варварства». По словам главы МИД, таким образом Россия «еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру». Комментариев из Москвы на этот счёт не поступало.
По неподтверждённой информации, одну из ракет перехватили украинские силы ПВО. Также местные СМИ сообщают, что ракеты, предположительно прилетели со стороны Белоруссии. Минобороны РФ пока никак не отреагировало на эту информацию.
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