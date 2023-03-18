Российские военные уничтожили украинский «Град» под Херсоном

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Велетенское под Херсоном, передает РИА Новости.

На Украине заявили о неспособности уничтожить ряд российских ракет

В результате нанесенного российской стороной удара уничтожены установка «Град», шесть автомобилей и 20 украинских военных.

По данным источника агентства, накануне вблизи пункта Садовое артиллерией ВС РФ ликвидирована также РСЗО БМ-21, трое бойцов ВСУ погибли.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кременную десятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВооруженные Силы РФ

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