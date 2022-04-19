Российские военные уничтожили склады хранения частей «Точек-У» и сбили украинский МиГ-29
Вооруженные силы РФ в течение ночи уничтожили два склада хранения головных частей украинских тактических ракет «Точка-У», а также сбили истребитель МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС РФ подавили 13 опорных пунктов украинских подразделений и места сосредоточения живой силы и техники в районах Славянска, Барвенково и Попасной.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила два склада хранения частей «Точек-У» в районах Червоной Поляны и Балаклеи, три украинских пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и техники, пишет Ura.ru.
«Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенка и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая», — добавил Конашенков.
Также российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Малиновки под Донецком, уничтожили 4 беспилотника противника в районах Марьинки, Каменки, Семеновки, Синичино, и перехватили две ракеты «Точка-У» в районах Петрополья и Малой Камышевахи.
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