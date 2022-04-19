Минобороны показало видео ударов российских Су-34 по украинским военным объектам
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Видео доступно в официальном Telegram-канале ведомства.
Удары по объектам наносились высокоточными ракетами Х-29 класса «воздух — поверхность», отмечает RT.
Как сообщил командир звена Су-34 Михаил, была поставлена боевая задача на уничтожение техники противника. Цель была выполнена, данные объективного контроля подтвердили уничтожение объектов.
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