Минобороны показало видео ударов российских Су-34 по украинским военным объектам

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Видео доступно в официальном Telegram-канале ведомства.

Минобороны сообщило об уничтожении центра хранения вооружений на Украине

Удары по объектам наносились высокоточными ракетами Х-29 класса «воздух — поверхность», отмечает RT.

Как сообщил командир звена Су-34 Михаил, была поставлена боевая задача на уничтожение техники противника. Цель была выполнена, данные объективного контроля подтвердили уничтожение объектов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаСу-34Минобороны РФ
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