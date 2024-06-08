Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 российской группировки войск «Днепр» уничтожил украинский склад боеприпасов на правом берегу Днепра. Об этом заявили в Минобороны.

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«Личный состав батареи Д-30... нанес огневое поражение по заранее выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил их склад боеприпасов, который был оборудован в заброшенном доме», — указали в ведомстве.

Военные вели огонь на дальность более 15 км со скоростью прицельной стрельбы до восьми выстрелов в минуту. После поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и переместились в укрытие.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФ

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