Российские военные уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Вооруженные силы РФ уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования, пишет RT. «Мотор Сич» выпускал двигатели для боевой авиации украинских воздушных сил, в том числе для беспилотников.
«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе», — добавил Конашенков.
Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 над Бармашово (Николаевская область), кроме того, были сбиты 11 беспилотников противника в Харьковской области и Донецкой народной республике.
Накануне ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами шесть складов боеприпасов, три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, напоминает «Свободная пресса».
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