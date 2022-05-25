Российские военные уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования, пишет RT. «Мотор Сич» выпускал двигатели для боевой авиации украинских воздушных сил, в том числе для беспилотников.

«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе», — добавил Конашенков.

Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 над Бармашово (Николаевская область), кроме того, были сбиты 11 беспилотников противника в Харьковской области и Донецкой народной республике.

Накануне ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами шесть складов боеприпасов, три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, напоминает «Свободная пресса».

