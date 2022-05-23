Российские военные уничтожили подразделение американских гаубиц на Украине
23 мая 202211:23
Вооруженные силы РФ уничтожили переданное Киеву подразделение американских гаубиц «М-777». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что российские военные нанесли удар по технике противника в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы в рамках спецоперации на Украине, пишет «Свободная пресса».
Гаубицы американского производства уничтожили расчетами 152-милиметровых самоходных гаубиц «Гиацинт-С», отмечает РИА ФАН.
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23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru