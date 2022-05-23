Российские военные уничтожили подразделение американских гаубиц на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили переданное Киеву подразделение американских гаубиц «М-777». Об этом сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что российские военные нанесли удар по технике противника в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы в рамках спецоперации на Украине, пишет «Свободная пресса».

Гаубицы американского производства уничтожили расчетами 152-милиметровых самоходных гаубиц «Гиацинт-С», отмечает РИА ФАН.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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