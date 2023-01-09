Российские военные уничтожили переданные ВСУ польские САУ «Krab»

Вооружённые силы РФ уничтожили в районе населённого пункта Ивановка Луганской народной республики артиллерийскую систему М777 производства США, сообщает пресс-служба Минобороны России.

СМИ: Бойцы российской группы «Викинг» уничтожили подкрепление ВСУ

В сообщении говорится, что также российские военные уничтожили польские САУ «Krab».

«В районах населённых пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30», - уточнили в ведомстве.

Ранее российская истребительная авиация уничтожила пять военных самолетов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры