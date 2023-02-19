Видео боя российских военных с американским бронетранспортером MRAP MaxxPro ВСУ опубликовано в Сети

Кадры боя российских сил с украинскими военными на MRAP MaxxPro производства США разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Атака военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российской стороны произошла вблизи неназванного населенного пункта. На видео попал момент стрельбы из гранатомета по бронемашине, стреляющей из 12,7-миллиметрового пулемета Browning M2.

При этом пулемет MRAP MaxxPro ведет стрельбу в противоположную сторону от гранатометчика. Вероятной причиной может быть засада военных ВС РФ.

Бронеавтомобиль производства Navistar International International MaxxPro был поставлен на вооружение США в 2007 году в связи с необходимостью перевооружения американских сил из-за войны в Ираке. Новая модель заменила высокомобильные многоцелевые колесные машины HMMWV.



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ФОто: stat.mil.ru
ТЕГИ:УкраинаВСУСША
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