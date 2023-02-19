Видео боя российских военных с американским бронетранспортером MRAP MaxxPro ВСУ опубликовано в Сети
Кадры боя российских сил с украинскими военными на MRAP MaxxPro производства США разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Атака военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российской стороны произошла вблизи неназванного населенного пункта. На видео попал момент стрельбы из гранатомета по бронемашине, стреляющей из 12,7-миллиметрового пулемета Browning M2.
При этом пулемет MRAP MaxxPro ведет стрельбу в противоположную сторону от гранатометчика. Вероятной причиной может быть засада военных ВС РФ.
Бронеавтомобиль производства Navistar International International MaxxPro был поставлен на вооружение США в 2007 году в связи с необходимостью перевооружения американских сил из-за войны в Ираке. Новая модель заменила высокомобильные многоцелевые колесные машины HMMWV.
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