Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод под Одессой

Высокоточными ракетами морского и воздушного базирования ВС РФ разбомбили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. Отсюда украинские военные получали топливо для операций на Николаевском направлении.

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Об этом рассказал на утреннем брифинге 3 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка средствами противовоздушной обороны российских ВКС сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

По данным Минобороны РФ, ночью оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил поражен 51 военный объект Украины. В их числе четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

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ФОТО: Минобороны РФ
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