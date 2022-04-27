Российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с оружием из США и Европы
Российская армия уничтожила на территории Запорожского алюминиевого комбината ангары с оружием и боеприпасами, поставленными Украине из США и Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что удар по складам с крупной партией иностранного оружия был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр», пишет Ura.ru.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Славянска», — подчеркнул Конашенков.
Кроме того, в течение ночи ракетные войска и артиллерия выполнили 573 огневые задачи и поразили 432 района сосредоточения живой силы и военной техники, 67 артиллерийских позиций, две батареи систем залпового огня, семь складов боеприпасов противника.
Представитель Минобороны добавил, что средствам ПВО удалось сбить 18 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской, Луганской областях. Кроме того, была сбита тактическая ракета противника «Точка-У» над Ильичевкой, отмечает RT.
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