Российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с оружием из США и Европы

Отмечается, что удар по складам с крупной партией иностранного оружия был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр», пишет Ura.ru.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Славянска», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, в течение ночи ракетные войска и артиллерия выполнили 573 огневые задачи и поразили 432 района сосредоточения живой силы и военной техники, 67 артиллерийских позиций, две батареи систем залпового огня, семь складов боеприпасов противника.

Представитель Минобороны добавил, что средствам ПВО удалось сбить 18 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской, Луганской областях. Кроме того, была сбита тактическая ракета противника «Точка-У» над Ильичевкой, отмечает RT.

