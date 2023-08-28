Российские военные уничтожили гаубицу НАТО FH-70 на Краснолиманском направлении
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили 155-мм орудие FH-70 производства стран НАТО на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70», — указали в военном ведомстве.
Также расчет беспилотников выявил координаты целей противника. Точными ударами российские военные поразили бронеавтомобиль и скопление ВСУ в лесополосе, пишет RT.
Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru