Российские военные уничтожили гаубицу НАТО FH-70 на Краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили 155-мм орудие FH-70 производства стран НАТО на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области

«Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70», — указали в военном ведомстве.

Также расчет беспилотников выявил координаты целей противника. Точными ударами российские военные поразили бронеавтомобиль и скопление ВСУ в лесополосе, пишет RT.

Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФМинобороныСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры