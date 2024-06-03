Сальдо: ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Российские военные сорвали попытку десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны в Новокаховском городском округе. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Ночью 3 июня формирования противника попытались высадиться с лодок в этом районе, однако российские военнослужащие открыли массированный огонь из всех средств поражения.
«В результате основная часть... "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки "десанта" сброшены в реку», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В мае экипаж танка Т-90 группировки «Днепр» подбил лодку с диверсантами ВСУ в Херсонской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru