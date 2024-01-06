Российские военные уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ

Военные российской группировки войск «Запад» уничтожили автомобиль с командным составом подразделения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, на Купянском направлении разведка получила сведения о наращивании сил противника. Координаты передали в пункт управления.

«Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии ... из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
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