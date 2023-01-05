Российские военные уничтожили более 55 экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура»

Российские военные уничтожили экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура», сообщает пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: ВКС уничтожили более 130 иностранных наемников на Донбассе

«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой народной республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», - уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что также были уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что на Южнодонецком направлении были уничтожены более 180 украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФСпецоперацияВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры