Российские военные уничтожили более 55 экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура»

«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой народной республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», - уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что также были уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что на Южнодонецком направлении были уничтожены более 180 украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».