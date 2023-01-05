Российские военные уничтожили более 55 экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура»
Российские военные уничтожили экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура», сообщает пресс-служба Минобороны РФ
«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой народной республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», - уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что также были уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что на Южнодонецком направлении были уничтожены более 180 украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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