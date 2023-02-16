Российские военные уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Центр» поразили на Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении ведомства говорится, что в результате ударов за сутки были уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих.
«Также уничтожены три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика», - добавили в министерстве.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы России уничтожили до 65 военных украинской армии, две гаубицы и установку РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении за сутки, сообщает RT.
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