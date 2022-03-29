Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами

Российская авиация уничтожила технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»

«Ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами», — отмечается в сообщении ведомства.

Удары наносились парами с дистанции до 5 километров, результаты поражения целей фиксировали средства объективного контроля, пишет RT.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы РФ сбили под Мариуполем украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для эвакуации националистов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВКС РФМинобороны РФ
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