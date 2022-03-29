Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
Российская авиация уничтожила технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
«Ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами», — отмечается в сообщении ведомства.
Удары наносились парами с дистанции до 5 километров, результаты поражения целей фиксировали средства объективного контроля, пишет RT.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы РФ сбили под Мариуполем украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для эвакуации националистов, напоминает «Свободная пресса».
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