Российские военные уничтожили арсенал ВСУ в районе Ровно

Вооруженные силы РФ ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования уничтожили крупный арсенал с украинским вооружением и военной техникой под Ровно. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны опубликовало кадры разрушения украинского военного склада

Как отметил представитель военного ведомства, накануне вечером российские военные нанесли удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее Ровно.

«В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», — добавил генерал-майор.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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