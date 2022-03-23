Минобороны опубликовало кадры разрушения украинского военного склада

Как сообщили в ведомстве, российские военные нанесли удар по складу противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.

Цели были уничтожены без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния более 7 тысяч метров, пишет РИА ФАН.

В сообщении Минобороны отмечается, что в ходе проведения спецоперации армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что старший лейтенант Алексей Гришин подбил украинский штурмовик Су-25, лишив противника поддержки с воздуха; украинский летчик был захвачен в плен, отмечает Ura.ru.

