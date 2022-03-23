Минобороны опубликовало кадры разрушения украинского военного склада
Министерство обороны РФ показало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 в рамках специальной военной операции России.
Как сообщили в ведомстве, российские военные нанесли удар по складу противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.
Цели были уничтожены без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния более 7 тысяч метров, пишет РИА ФАН.
В сообщении Минобороны отмечается, что в ходе проведения спецоперации армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Ранее в Минобороны сообщили, что старший лейтенант Алексей Гришин подбил украинский штурмовик Су-25, лишив противника поддержки с воздуха; украинский летчик был захвачен в плен, отмечает Ura.ru.
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