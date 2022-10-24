Российские военные укрепляют линию обороны Сватово—Кременная в ЛНР

Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, военные устанавливают танковые заграждения — бетонные пирамиды, которые не позволят бронетехнике противника преодолеть оборонительный рубеж. После установки конструкций участок дополнительно закроют противотанковыми ежами, отмечает телеканал «360».

Как отметил собеседник агентства, после перегруппировки российских войск на Харьковском направлении военные стали больше внимания уделять инженерным сооружениям на передовой, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФЛНР
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