Минобороны РФ: российские силы перехватили 9 РСЗО «HIMARS» и «Смерч»

Российские военные за сутки перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «Смерч», сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В ведомстве также отчитались об уничтожении склада с боеприпасами 127-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.

«Известия» сообщают, что ближайшие задачи российских войск в Донбассе — передвинуть линию боевого соприкосновения к Красному Лиману, чтобы потом освободить Славянск, и оттеснить позиции артиллерии противника от Донецка.

Ранее «Радиоточка НСН» писала о том, что, по словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Минобороны РФ взяло на себя обеспечение безопасности на флангах.

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ФОТО: РИА Новости
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