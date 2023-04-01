Минобороны РФ: российские силы перехватили 9 РСЗО «HIMARS» и «Смерч»

В ведомстве также отчитались об уничтожении склада с боеприпасами 127-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.



«Известия» сообщают, что ближайшие задачи российских войск в Донбассе — передвинуть линию боевого соприкосновения к Красному Лиману, чтобы потом освободить Славянск, и оттеснить позиции артиллерии противника от Донецка.



Ранее «Радиоточка НСН» писала о том, что, по словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Минобороны РФ взяло на себя обеспечение безопасности на флангах.

