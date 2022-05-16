Российские военные сбили в воздухе еще 3 украинских самолета

Российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине сбили три украинских самолета в Николаевской и Харьковской областях, а также в районе острова Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, военным удалось сбить в воздухе два Су-25 в районах Евгеновки и Великой Камышевахи, а также Су-24 у Змеиного, пишет РИА ФАН. Кроме того, ПВО уничтожили 10 беспилотников противника в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках, отмечает телеканал «360».

Телеканал «Звезда» разместил видео об операции по уничтожению десанта ВСУ на острове Змеиный

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения», — добавил Конашенков, уточнив, что объекты находились в ДНР, ЛНР, Харьковской области.

Также авиация нанесла удары по трем пунктам управления, 104 районам сосредоточения живой силы и техники, двум склада горючего. В свою очередь, ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов сосредоточения военных и техники, 14 пунктов управления, 24 батареи на огневых позициях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры