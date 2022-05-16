Российские военные сбили в воздухе еще 3 украинских самолета
Российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине сбили три украинских самолета в Николаевской и Харьковской областях, а также в районе острова Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Так, военным удалось сбить в воздухе два Су-25 в районах Евгеновки и Великой Камышевахи, а также Су-24 у Змеиного, пишет РИА ФАН. Кроме того, ПВО уничтожили 10 беспилотников противника в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках, отмечает телеканал «360».
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения», — добавил Конашенков, уточнив, что объекты находились в ДНР, ЛНР, Харьковской области.
Также авиация нанесла удары по трем пунктам управления, 104 районам сосредоточения живой силы и техники, двум склада горючего. В свою очередь, ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов сосредоточения военных и техники, 14 пунктов управления, 24 батареи на огневых позициях.
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