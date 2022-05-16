Российские военные сбили в воздухе еще 3 украинских самолета

Российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине сбили три украинских самолета в Николаевской и Харьковской областях, а также в районе острова Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, военным удалось сбить в воздухе два Су-25 в районах Евгеновки и Великой Камышевахи, а также Су-24 у Змеиного, пишет РИА ФАН. Кроме того, ПВО уничтожили 10 беспилотников противника в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках, отмечает телеканал «360».