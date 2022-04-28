Российские военные сбили украинский Су-24 и пять беспилотников

Отмечается, что воздушное судно было сбито над населенным пунктом Николаевка. Кроме того, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в районах Веселогоровки, Затишного, Новомихайловки, Любимовки, Харькова, а также отразили удар ракеты «Точка-У» по жилым районам Изюма.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка», — добавил Конашенков.

Также российская авиация поразила 67 военных объектов противника за сутки, в том числе два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего и 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники. В свою очередь, ракетные войска и артиллерия выполнили 408 огневых задач в течение ночи, поразив 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и техники.

