Российские военные сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29
Российские средства ПВО за сутки сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Так, Су-25 был сбит над населенным пунктом Триполье в Донецкой народной республике, МиГ-29 — в районе Каменной Яруги в Харьковской области, пишет RT.
Кроме того, российским военным удалось сбить 15 беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях и перехватить восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» под Харьковом.
Также Конашенков сообщил, что за сутки сдались в плен 694 украинских бойца, находившихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, пишет «Свободная пресса».
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