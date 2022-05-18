Российские военные сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29

Российские средства ПВО за сутки сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны: За сутки в плен сдались 265 украинских силовиков с «Азовстали»

Так, Су-25 был сбит над населенным пунктом Триполье в Донецкой народной республике, МиГ-29 — в районе Каменной Яруги в Харьковской области, пишет RT.

Кроме того, российским военным удалось сбить 15 беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях и перехватить восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» под Харьковом.

Также Конашенков сообщил, что за сутки сдались в плен 694 украинских бойца, находившихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Минобороны РФ
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