Минобороны: За сутки в плен сдались 265 украинских силовиков с «Азовстали»

Сдача силовиков в плен началась в понедельник, по данным военного ведомства, сдались 265 бойцов, в том числе 51 тяжелораненый. Нуждающихся в медпомощи направили в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике, отмечает RT.

Кроме того, Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожили личный состав украинских резервных формирований, а также поставленные Киеву партии вооружения и техники из США и Европы. Удар был нанесен высокоточными ракетами «Калибр», пишет «Свободная пресса». Также российская армия уничтожила резервы противника на территории учебных центров в Сумской и Черниговской областях.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Константиновка Донецкой Народной Республики. <...> Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран», — добавил представитель Минобороны.

Также российская авиация нанесла удары по девяти пунктам управления, 93 районам сосредоточения военных и техники противника, трем складам боеприпасов в Николаевской области. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и техники, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град», две радиолокационные станции обнаружения целей в воздухе. В свою очередь, средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника в Харьковской области и ДНР.

