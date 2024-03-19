Российские военные сбили ударный вертолет ВСУ на Артемовском направлении

По словам военного, бойцы получили с командного пункта указание об обнаружении транспортного средства противника, высота цели была около 500-600 метров.

«Мы спокойно "взяли" ее, сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она... идет на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — подчеркнул «Тихий».

Командир дивизиона отметил, что украинский вертолет был сбит на расстоянии 7-8 км от линии соприкосновения. По словам «Тихого», воздушное судно, скорее всего, было ударным. Военные довольно долго «охотились» за целью, использовав при этом средства наблюдения и оповещения.

«Комплексно, в конце концов, решили задачу и сумели поразить цель», — заключил боец.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи Су-34 уничтожили авиабомбами М-62 командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении, напоминает телеканал «360».

