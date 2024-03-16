Минобороны: Российские военные за неделю уничтожили три комплекса Patriot
Российские военные за последнюю неделю уничтожили три американских комплекса Patriot. Об этом заявил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким во время доклада главе Минобороны Сергею Шойгу, сообщили в военном ведомстве.
Министр обороны провел совещание в штабе Объединенной группировки и заслушал доклады по обстановке в зоне специальной военной операции, эффективности разведывательно-ударных контуров и контрбатарейной борьбы.
Как отметил Ким, в результате применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников ВСУ несут существенные потери в технике и живой силе.
«Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три... комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire», — указали в Минобороны.
Кроме того, российские бойцы уничтожили более десяти иностранных артиллерийских систем и склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил, что система Patriot не является самой мощной в мире, комплекс уязвим для российских ракет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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