Министр обороны провел совещание в штабе Объединенной группировки и заслушал доклады по обстановке в зоне специальной военной операции, эффективности разведывательно-ударных контуров и контрбатарейной борьбы.

Как отметил Ким, в результате применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников ВСУ несут существенные потери в технике и живой силе.

«Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три... комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire», — указали в Минобороны.

Кроме того, российские бойцы уничтожили более десяти иностранных артиллерийских систем и склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил, что система Patriot не является самой мощной в мире, комплекс уязвим для российских ракет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

