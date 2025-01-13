Российские военные приступили к эвакуации жителей Курахово в ДНР

«Мотострелковые подразделения "Южной" группировки войск приступили к эвакуации жителей... Курахово», — заявили в министерстве.

По словам местных жителей, русскоговорящее население города получало угрозы и оскорбления в свой адрес. Кроме того, ВСУ запугивали граждан мнимой угрозой от российской армии.

Минобороны 6 января заявило, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Курахово, напоминает Ura.ru. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, город был сильно поврежден во время боевых действий, но его планируют восстановить.

