Пушилин заявил, что город Курахово в ДНР будут восстанавливать
Город Курахово был сильно поврежден во время боевых действий, однако его планируют восстановить. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
«Город достаточно сильно поврежден... Но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться», — рассказал политик.
Пушилин указал, что специалисты «дадут понимание по восстановлению» города.
Минобороны 6 января отчиталось о полном освобождении Курахово в результате активных действий группировки войск «Юг», напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке тигр вышел на горнолыжную трассу
- Пушилин заявил, что город Курахово в ДНР будут восстанавливать
- В Китае выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян
- Медведев назвал идеи Трампа нереальными
- США нанесли первый в 2025 году удар по хуситам
- СМИ: Маск хочет убрать Стармера с поста премьера Британии
- Североатлантический альянс признал нежелание возглавлять группу помощи Украине
- Финляндия оставит границу с Россией закрытой
- Пискарев: В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов
- Маск раскритиковал власти Калифорнии из-за пожаров в штате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru