Пушилин заявил, что город Курахово в ДНР будут восстанавливать

Город Курахово был сильно поврежден во время боевых действий, однако его планируют восстановить. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

«Город достаточно сильно поврежден... Но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться», — рассказал политик.

Пушилин указал, что специалисты «дадут понимание по восстановлению» города.

Минобороны 6 января отчиталось о полном освобождении Курахово в результате активных действий группировки войск «Юг», напоминает РЕН ТВ.

