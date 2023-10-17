Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему «Тосочка»

Подразделения радиационной химической и биологической защиты Центрального военного округа ударили тяжелой огнеметной системой ТОС-2 «Тосочка» по скоплению сил противника на одном из укрепленных районов. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника», — указали в ведомстве.

Поражение цели зафиксировали операторы беспилотника, отмечает РЕН ТВ.

«Тосочка» отличается от имеющихся на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками, пишет RT. В частности, ТОС-2 обладает повышенной мобильностью, усиленной огневой мощью, увеличенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, огнемету не нужна транспортно-заряжающая машина.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Военная ТехникаВооруженные Силы РФСпецоперация

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