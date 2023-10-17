Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему «Тосочка»

Больше 1 млн жителей сектора Газа покинули свои дома В Белгородской области сбили три БПЛА Запрет на импорт «зараженной» рыбы из Японии назвали формальным Каждый третий россиянин собирается провести новогодние каникулы дома Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов прочтет лекцию о Микеланджело и Рафаэле