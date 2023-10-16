Марочко заявил о росте потерь ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях
Потери украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях резко увеличились за прошедшую неделю. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — цитирует офицера РИА Новости.
По словам Марочко, такая ситуация сложилась из-за «мясных штурмов» со стороны украинских войск.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в рамках контрнаступления ВСУ огромны, «один к восьми примерно», отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru