Марочко заявил о росте потерь ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях

Потери украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях резко увеличились за прошедшую неделю. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Один к восьми»: Путин рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления

«Совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, такая ситуация сложилась из-за «мясных штурмов» со стороны украинских войск.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в рамках контрнаступления ВСУ огромны, «один к восьми примерно», отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЛНРВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры