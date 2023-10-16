Марочко заявил о росте потерь ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях

«Совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, такая ситуация сложилась из-за «мясных штурмов» со стороны украинских войск.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в рамках контрнаступления ВСУ огромны, «один к восьми примерно», отмечает РЕН ТВ.

