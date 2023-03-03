Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ в ЛНР

«Вооруженные формирования Украины ... предприняли попытку ... контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены», — цитирует офицера РИА Новости.

Противника остановили артиллерийские и мотострелковые подразделения, специальные войска радиационной, химической и биологической защиты. ВСУ понесли потери в живой силе и технике и вернулись на прежние рубежи, пишет Ura.ru.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные возвели в районе Макеевки новые понтонные переправы для солдат и техники, напоминает телеканал «360».

