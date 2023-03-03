Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ в ЛНР

Украинские военные попытались контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в Луганской народной республике, однако потерпели неудачу. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко заявил, что ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки

«Вооруженные формирования Украины ... предприняли попытку ... контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены», — цитирует офицера РИА Новости.

Противника остановили артиллерийские и мотострелковые подразделения, специальные войска радиационной, химической и биологической защиты. ВСУ понесли потери в живой силе и технике и вернулись на прежние рубежи, пишет Ura.ru.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные возвели в районе Макеевки новые понтонные переправы для солдат и техники, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВСУЛНР
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