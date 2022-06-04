Российские военные поразили украинский центр артподготовки в Сумской области

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», - уточнил представитель военного ведомства.

Официальный представитель Минобороны России сообщил также, что в районе Дачное Одесской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. По цели нанесен ракетный удар.

Кроме того, российские комплексы ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет и 17 беспилотников, в том числе два «Байрактара-ТБ2», над небом ЛНР, Харьковской и Николаевской областей.

Всего с начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили «187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники», рассказал Игорь Конашенков.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

