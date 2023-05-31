Минобороны РФ: ВСУ выбиты с позиций в районе двух городов ДНР
Подразделения российской армии выбили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций на некоторых участках в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщает министерство обороны РФ в сводке о ситуации на Донецком направлении.
Как уточнили в ведомстве, это заслуга штурмовых отрядов воинских частей Первого армейского корпуса. Поддержку им оказывает авиация и артиллерия, отмечает RT. ВКС РФ также поразили отряды ВСУ в районе города Авдеевки и в посёлке Химик.
По данным Минобороны РФ, именно в районе Авдеевки сейчас идут наиболее ожесточённые боестолкновения.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российское оборонное ведомство также объявило об уничтожении последнего боевого корабля Военно-морских сил Украины – десантного корабля «Юрий Олефиренко».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проект: ограниченно годным к военной службе могут разрешить заключать контракт с ВС РФ
- В Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации
- Минобороны рассказало об успешном продвижении «Ахмата» на донецком направлении
- Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow
- Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной
- Минобороны РФ: ВСУ выбиты с позиций в районе двух городов ДНР
- Песков: Эрдоган встретится с Путиным после своей инаугурации
- Песков: Обсуждений о введении военного положения в России не ведется
- Песков: СМИ не могут быть первоисточником информации
- Опрос: половина работодателей в России собирается повысить зарплаты на 5–15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru