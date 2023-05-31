Минобороны РФ: ВСУ выбиты с позиций в районе двух городов ДНР

Подразделения российской армии выбили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций на некоторых участках в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщает министерство обороны РФ в сводке о ситуации на Донецком направлении.

Как уточнили в ведомстве, это заслуга штурмовых отрядов воинских частей Первого армейского корпуса. Поддержку им оказывает авиация и артиллерия, отмечает RT. ВКС РФ также поразили отряды ВСУ в районе города Авдеевки и в посёлке Химик.

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По данным Минобороны РФ, именно в районе Авдеевки сейчас идут наиболее ожесточённые боестолкновения.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российское оборонное ведомство также объявило об уничтожении последнего боевого корабля Военно-морских сил Украины – десантного корабля «Юрий Олефиренко».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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