Российские и белорусские военные разгромили условного противника
Российские и белорусские военные на полигоне «Осиповичский» разгромили тактический десант условного противника. Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, по легенде совместных учений, десант высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства с целью их уничтожения.
В ответ подразделения российских воздушно-десантных войск заняли оборонительный рубеж, а летчики многоцелевых истребителей позволили провести ракетно-бомбовые удары по десанту неприятеля. Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган» нанесли массированный удар по колоннам техники условного противника.
Попытка поддержать действия, заброшенного армейской авиацией десанта, была пресечена расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба». Далее, при поддержке реактивной артиллерии, гаубиц и самоходных артиллерийских установок, подразделения воздушно-десантных войск завершили разгром тактического десанта условного противника, рассказал Конашенков.
Он также подчеркнул, что личный состав и техника вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Белоруссии после окончания маневров «Союзная решимость – 2022» и вернутся в пункты постоянной дислокации. Часть военнослужащих и техники уже прибыли в свои гарнизоны, выполнив задачи в рамках совместных учений. Оставшиеся на территории Белоруссии подразделения продолжают отрабатывать задачи в составе сил реагирования Союзного государства. Им ещё предстоят розыгрыши практических действий с боевой стрельбой.
Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Их цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. Учения стали частью комплексной проверки сил реагирования Союзного государства и продлятся до 20 февраля.
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