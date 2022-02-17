Российские и белорусские военные разгромили условного противника

Российские и белорусские военные на полигоне «Осиповичский» разгромили тактический десант условного противника. Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, по легенде совместных учений, десант высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства с целью их уничтожения.

В ответ подразделения российских воздушно-десантных войск заняли оборонительный рубеж, а летчики многоцелевых истребителей позволили провести ракетно-бомбовые удары по десанту неприятеля. Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган» нанесли массированный удар по колоннам техники условного противника.