Песков заявил, что Путин не планирует инспектировать учения в Белоруссии
17 февраля 202212:52
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присутствие российских военных в Белоруссии после совместных учений не обсуждается, сообщает ТАСС.
По его словам, Владимир Путин пока планирует инспектировать учения, однако исключать этого нельзя - президенты могут договориться о чём угодно.
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17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru