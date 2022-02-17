Песков заявил, что Путин не планирует инспектировать учения в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присутствие российских военных в Белоруссии после совместных учений не обсуждается, сообщает ТАСС.

По его словам, Владимир Путин пока планирует инспектировать учения, однако исключать этого нельзя - президенты могут договориться о чём угодно.

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