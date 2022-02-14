Лукашенко рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военнослужащие вернутся в РФ «когда закончатся учения», сообщает РИА Новости.

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По его словам, это произойдёт тогда, когда он и президент РФ Владимир Путин примут соответствующее решение.

«Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», - заключил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска покинут территорию Белоруссии после окончания учений, а речи о том, что части российской армии могут остаться в республики, никогда не шло.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Военные УченияРоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко
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