Лукашенко рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военнослужащие вернутся в РФ «когда закончатся учения», сообщает РИА Новости.
По его словам, это произойдёт тогда, когда он и президент РФ Владимир Путин примут соответствующее решение.
«Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», - заключил Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска покинут территорию Белоруссии после окончания учений, а речи о том, что части российской армии могут остаться в республики, никогда не шло.
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