Лукашенко рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии

По его словам, это произойдёт тогда, когда он и президент РФ Владимир Путин примут соответствующее решение.

«Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», - заключил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска покинут территорию Белоруссии после окончания учений, а речи о том, что части российской армии могут остаться в республики, никогда не шло.

