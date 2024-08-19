Уточняется, что действия российских военных привели к тому, что ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой республике.

Было нанесено поражение формированиям 47-й, 68-й, 111-й и 151-й бригад Вооруженных сил Украины, также отражены две контратаки противника, передает «Радиоточка НСН».

