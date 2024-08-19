Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
19 августа 202413:29
Группировка войск «Юг» освободила железнодорожную станцию Выемка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что действия российских военных привели к тому, что ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой республике.
Было нанесено поражение формированиям 47-й, 68-й, 111-й и 151-й бригад Вооруженных сил Украины, также отражены две контратаки противника, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru