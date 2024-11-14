Российские военные освободили Вознесенку в ДНР

Населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских военных, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

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В военном ведомстве отметили, что село удалось освободить благодаря успешным наступательным действиям формированиям группировки российских войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее ВС России освободили Ровнополь в ДНР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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