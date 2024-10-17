Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР
17 октября 202412:15
Вооруженные силы России взяли под контроль село Максимильяновка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Максимильяновка», — отмечается в заявлении.
Минобороны уточнило, что село удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений Южной группировки войск.
Ранее армия России освободила село Красный Яр в ДНР. Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Невское в Луганской Народной Республике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru