Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль село Максимильяновка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

«Освобожден населенный пункт Максимильяновка», — отмечается в заявлении.

Минобороны уточнило, что село удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений Южной группировки войск.

Ранее армия России освободила село Красный Яр в ДНР. Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Невское в Луганской Народной Республике.

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороныДНР

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