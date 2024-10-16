Армия России освободила Красный Яр в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль село Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Также бойцы группировки поразили живую силу и технику ВСУ в районах Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово, Сухой Балки.

«Отражены 10 контратак... Противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак" и "Kirpi" турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — добавили в военном ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФМинобороны

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