Армия России освободила Красный Яр в ДНР
Российские военные взяли под свой контроль село Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Также бойцы группировки поразили живую силу и технику ВСУ в районах Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово, Сухой Балки.
«Отражены 10 контратак... Противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак" и "Kirpi" турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — добавили в военном ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru