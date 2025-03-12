Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области

Армия России освободила пять населенных пунктов на Курском направлении. Об этом заявили в Минобороны.

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«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий... освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне Минобороны отчиталось об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВооруженные Силы РФМинобороны

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